Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Erol Bulut açıkladı...

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
Maç öncesi konuşan Erol Bulut, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kendi evimizde biliyoruz. 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Serdar bağırsak enfeksiyonu geçirdi, Cumartesi günü kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
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