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Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

24.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Basel’e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, “2 maçın hak edişinin karşılığını alamamamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu ama bunun karşılığını alamadık” dedi. Basın toplantısında sırasında ufak bir gerginlik yaşayan Abdullah Avcı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre ekibi Basel’e 2-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı, oyun planını, mağlubiyeti ve takımın bundan sonraki gelecek planlarını değerlendirdi.

"BENİ TANIMIYOR HERHALDE!"

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Trabzonspor taraftarlarının iptal edilen golden sonra meşale yakmaları sorusunu yönelten İsviçreli gazeteciye Avcı, “Kendisi beni tanımıyor herhalde. Trabzon taraftarı hem coşkuludur, hem her yerde varlardır ve her zaman saygılılardır ama ben oyunun içini konuşurum oyunun dışını konuşmam” şeklinde yanıtladı.

"BU KADAR POZİSYONA GİRİP TURU GEÇEMEMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ"

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Trabzon’da ve bu akşam Basel’de oynanan karşılaşmaları değerlendiren Abdullah Avcı, “İlk maçta belki oyunu daha koparabilirdik. Bugün oyuna baktığımda istek, coşku organizasyon, pozisyon var ve dönüşünde ilk pozisyonda gol yiyoruz. Oyunda kopmuyoruz, penaltı kazanıyoruz, pozisyonlara giriyoruz, atamıyoruz ve ilk yarı itibariyle eşit olarak içeri giriyoruz.

İlk maçta da ikinci maçta da belki bir santimle dönen golümüz, VAR’dan dönen penaltımız ve golümüz var. 2 maçta girebileceğin maksimal oyun olarak, iştah olarak gol sayısı ve beklentisi olarak ancak bu kadar girebiliyorsun. Artık orada dokunuş ve beceri kalıyor. Rakip de inanamadı herhalde. Benim futbolculuk ve antrenörlük yaşantımdaki toplam üst üste bu kadar üstün oynayıp bu kadar pozisyona girip turu geçememek hakikaten üzüntü verici.

2 maçın hak edişinin karşılığını alamamamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu ama bunun karşılığını alamadık. Rakibi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

"TRANSFERLER BENİM ONAYIMLA OLUYOR"

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Kadro oluşturma, maçtaki oyuncu tercihleri ve transfer politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Avcı, “2 maçın kalitesiyle oyunun transferle bir lakası olmadığını düşünüyorum. Transferler 2 buçuk senedir geldiğim günden itibaren benim onayımla oluyor. Bugünkü değişiklikler için, oyunda üstünlük bizdeydi. Buradaki değişiklikler doğru gözüküyor, sadece dokunuşlar yok. Zaten başka da oyuncu yok. Bence oyun veya değişiklikle olmadığını düşünüyorum.

Teknik oyuncularla buna devam ettik. bekleri daha derinliğe yolladık. Her türlü pozisyona girdik. Kenar ortayla, merkezden girdik, gol attık sayılmadı, penaltı oldu. Değişikliklerin olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Transferler konusu benim tasarrufumda olan, yönetimle karşılıklı uygun görüldüğü, scout ekibiyle beraber yaptığımız bir durumdur. Oyunu seyrederken oyunun içinde, oyunun nasıl aktığını takip edip ona göre hamleler yaparsın.

Oyun başından sonuna kadar benim kontrolümde. Bugün yediğimiz 2 golün açıklaması merkezden olan bir pozisyonla alakalı değil. 60’tan sonraki pozisyonda oyunun seyri ise şöyle oldu; rakip bizden çekiniyor, bekliyor, ben teknik oyuncularla oyunu domine ediyorum. İçeri atma becerisini biz tamamlayamadık. Merkez oyuncuyla 2-0’a geldiğine katılmıyorum. Oyun bizim elimizde gitti. fırsatları da bulduk fakat değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ ÖNÜMÜZDE DURUYOR"

Takımın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa’da tüm kulvarlarda elenmesi, geçen yıl yaşanan şampiyonluk sonrası kaybolan heyecan ve ligdeki düşüş durumuna bağlı olarak takımda gelecekte yapmayı düşündüğü değişikler sorusu yöneltilen Avcı, “Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde toplam 10 müsabaka oynadık. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldık. Aslında birbirine yakın seviyede, dengede gittik ama uluslararası seviyede devamlı maç oynamak önemli deneyim kazandırır.

Bu 2 maç önemli şanssızlıklarla oldu. Bir sonraki sene benzer şeyler yaşadığını görürsün, Liverpool’da, Ajax’ta, Milan’da olduğu gibi. Bizden önce Beşiktaş veya Başakşehir’de olduğu gibi. Transfer çözüm değil. Bir organizasyon çözümdür. 27 aydır 3 kupa aldı bu takım. İniş çıkışları olacaktır. Türkiye Kupası hedefi önümüzde duruyor. Bugünden itibaren zaten yaptığımız şey, önümüzdeki senenin planlamasının da bir taraftan çalışmasını yapıyoruz” sözleriyle yanıt verdi.

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