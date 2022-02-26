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Trabzonspor maçında yine olay! Bir taraftar hayatını kaybetmişti...

26.02.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışı öncesi fenalaşan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor maçında yine olay! Bir taraftar hayatını kaybetmişti...

Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. İkinci yarısında büyük heyecanın yaşandığı maçın son anlarında Trabzonspor penaltı atışı kazandı. Bu sırada tribünlerde bordo-mavili 2 taraftar fenalaştı. Saha kenarına indirilen taraftarlar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYASPOR MAÇINDA BİR TARAFTAR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar Eyüp Yavuz (45) maçı beklediği sırada tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.

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Konyaspor Trabzonspor
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