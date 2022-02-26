Trabzonspor maçında yine olay! Bir taraftar hayatını kaybetmişti...

Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. İkinci yarısında büyük heyecanın yaşandığı maçın son anlarında Trabzonspor penaltı atışı kazandı. Bu sırada tribünlerde bordo-mavili 2 taraftar fenalaştı. Saha kenarına indirilen taraftarlar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar Eyüp Yavuz (45) maçı beklediği sırada tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.
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