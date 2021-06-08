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Trabzonspor, Marek Hamsik'i resmen açıkladı

08.06.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı ve KAP'a ilk bildirim geldi. Trabzonspor'un açıklamasında, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Marek Hamsik'i resmen açıkladı

Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖZEL GÖREVLERİ OLACAK

Bu arada Abdullah Avcı'nın da gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yükleyeceği kaydedildi.

MAAŞ DETAYLARI BELLİ OLDU

Sözleşme: 2 yıllık

2021/22: 1.5 milyon euro

2022/23: 1.5 milyon euro

Her bir sezon için imza parası: 700 bin euro

TRANSFER BU VİDEO İLE DUYURULDU

MAREK HAMSIK KİMDİR?

Marek Hamsik 27 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. Banska Bystrica'da doğan Hamsik, Jupie Podlavice adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edindi. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etti.

İTALYA'YA ADIMI BRESCIA İLE

Hamsik iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu sure içinde, a takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer oldu. Brescia, Hamsik'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamsik, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.

HERKES İSTEDİ, NAPOLI ALDI

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamsik, büyük kulüplerin takibine girdi. FC Internazionale Milano, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

NAPOLI'DE AVRUPA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLDU

Hamsik, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamsik, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamsik'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcu futbolcusu olan Hamsik, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti.

ÇİN'DEN KISA SÜRE İÇİNDE AYRILDI

Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.


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Trabzonspor'da 2 yıllık imzaTrabzonspor'da 2 yıllık imza
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok güzel bir transfer Trabzon'a hayırlı olsun

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