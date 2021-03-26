Trabzonspor milli arada yara sarıyor

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32’nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle sağ bek mevkisindeki eksiklik nedeniyle son iki maçta burada stoper Hüseyin Türkmen görev yaparken, tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Dün yapılan antrenmanda salonda çalışan deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

BERAT DA DÖNÜYOR

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir’in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan genç orta saha oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat’ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’nın da elini güçlendirecek.