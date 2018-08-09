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Trabzonspor, Morteza Pouraliganji yanıt bekliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor, savunmada çok yönlü bölgelerde oynayan İranlı savunma oyuncusu Morteza Pouraliganji'ye yaptığı son teklifin yanıtını bekliyor.

Trabzonspor, Morteza Pouraliganji yanıt bekliyor

Trabzonspor, İranlı Vahid Amiri ve Majid Hossein'in ardından, savunmada çok yönlü bölgelerde görev yapan Morteza Pouraliganji'ninde transferini sonlandırmak istiyor.

Uzun süreden beri İranlı oyuncunun transferini sonuçlandırmaya çalışan bordo-mavili yönetim oyuncuya son teklifini yaptı. Oyuncuyla yakın temasta olan bordo-mavili kulüp İranlı oyuncunun yanıtını beklemeye geçti.

Geçtiğimiz sezon Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Morteza Pouraliganji, şu anda boşta bulunuyor. Bonservisi elinde olan İranlı oyuncu stoper, ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.

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Morteza Pouraliganji Trabzonspor

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