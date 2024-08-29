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Trabzonspor, Muhammed Cham’ı kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.08.2024 15:31
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Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Muhammed Cham’ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak Fransız temsilcisi Clermont’ta forma giyen 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Konuya ilişkin Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic’in kulübümüze kesin transferi konusunda, Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Clermont’a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro dört taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 1 milyon 375 bin Euro garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5’i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Clermont formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Trabzonspor
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