Trabzonspor Naci Ünüvar transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezonda şampiyon olarak kupayı müzesine götürmek istiyor. Bordo-mavili ekip, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ederken, son olarak Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Naci Ünüvar'ı kadoruna katmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trabzonspor, Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ı resmen açıkladı. Bordo-mavililer'den yapılan KAP bildiriminde "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!



Bordo-Mavililer'in yeni transferi Naci Ünüvar'ın forma numarası belli oldu. 19 yaşındaki genç oyuncu 23 numaralı formayı terletecek.



