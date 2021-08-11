SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Norveç’e gitti

Trabzonspor, Norveç’e gitti

11.08.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç’e gitti.

Trabzonspor, Norveç’e gitti

Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, sabah 09.45’te Trabzon’dan özel uçak ile Molde’ye hareket etti.

Trabzonspor’un Molde FK maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Aker Stadyumu’nda Molde FK ile karşılaşacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Busenaz Sürmeneli yurda döndüBusenaz Sürmeneli yurda döndü
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Taraftarı heyecanlandıran paylaşımTaraftarı heyecanlandıran paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Barcelona, Süper Lig'in genç yıldızı ile anlaştı

Barcelona, Süper Lig'in genç yıldızı ile anlaştı

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

F.Bahçe'den bir transfer daha!

F.Bahçe'den bir transfer daha!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.