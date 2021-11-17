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Trabzonspor, Nwakaeme ile sözleşme yeniliyor

17.11.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Li̇g li̇deri̇ Trabzonspor, ocak ayına kadar Anthony Nwakaeme'ni̇n sözleşmesi̇ni̇ uzatmayı planlıyor. Yıllık 2.5 mi̇lyon euro i̇steyen Ni̇jeryalı oyuncuya son olarak 2 mi̇lyon Euro tekli̇f edi̇ldi̇

Trabzonspor, Nwakaeme ile sözleşme yeniliyor
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Geçen sezon 1.5 milyon euro’luk maaşıyla takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Nwakaeme, bu sezon yapılan Hamsik, Gervinho transferlerinden sonra oldukça geride kaldı. Çünkü bordo-mavililer bu oyunculara yıllık 2.25 milyon euro’luk ücretler ödüyor.

İMZA PARASIYLA KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Yeni transfer Bruno Peres bile Nwakaeme’den yüksek ücret alıyor. Trabzonspor yönetimi Nwakaeme’nin kalmasını istiyor. Ancak 1.5 milyon euro’luk maaş skalasını delmek istemiyor. Nijerya’dan Complete Sport’un iddiasına göre bordo-mavililer Nwakaeme’ye 1.5 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca tek seferde ödenmek üzere 500 bin euro’luk da imza parası teklif etti. Nijeryalı oyuncu kabul etti.

2+1 YILLIK OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi Nwakaeme'nin sözleşmesini bir an önce uzatarak, tecrübeli oyuncunun şampiyonluk yarışında sadece sahaya odaklanmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni sözleşmenin 2 artı 1 yıllık olması bekleniyor. Bu sezon takımına 15 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yapan Anthony Nwakaeme, 2018 yazından bu yana Trabzonspor forması giyiyor.


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Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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