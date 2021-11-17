Trabzonspor, Nwakaeme ile sözleşme yeniliyor

Geçen sezon 1.5 milyon euro’luk maaşıyla takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Nwakaeme, bu sezon yapılan Hamsik, Gervinho transferlerinden sonra oldukça geride kaldı. Çünkü bordo-mavililer bu oyunculara yıllık 2.25 milyon euro’luk ücretler ödüyor.

İMZA PARASIYLA KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Yeni transfer Bruno Peres bile Nwakaeme’den yüksek ücret alıyor. Trabzonspor yönetimi Nwakaeme’nin kalmasını istiyor. Ancak 1.5 milyon euro’luk maaş skalasını delmek istemiyor. Nijerya’dan Complete Sport’un iddiasına göre bordo-mavililer Nwakaeme’ye 1.5 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca tek seferde ödenmek üzere 500 bin euro’luk da imza parası teklif etti. Nijeryalı oyuncu kabul etti.

2+1 YILLIK OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi Nwakaeme'nin sözleşmesini bir an önce uzatarak, tecrübeli oyuncunun şampiyonluk yarışında sadece sahaya odaklanmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni sözleşmenin 2 artı 1 yıllık olması bekleniyor. Bu sezon takımına 15 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yapan Anthony Nwakaeme, 2018 yazından bu yana Trabzonspor forması giyiyor.



