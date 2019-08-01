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Trabzonspor Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı.

Trabzonspor Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan bordo-mavili futbolcular, kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Obi Mikel Ekuban Spor Toto Süper Lig

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