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Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 20 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 57 puanla lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 9 müsabakada 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 20 puan bırakarak rakiplerine avantajı kaptırdı.

DEPLASMANDA ÖNE GEÇTİĞİ 6 MAÇIN SON SANİYELERİNDE DAYANAMADI

Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk maçı olan Kasımpaşa maçında 34. dakikaya kadar 1-0 önde getirdiği maçta bordo-mavililer 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir maçında 61 dakikada 1-0 öne geçen Karadeniz ekibi 67 ve 78 dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenik duruma düştü. 90 dakikada ise bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş maçında ise 5 dakikada öne geçen Karadeniz ekibi, 57 ve 64 dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenik duruma düştü. 90 dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı. Gaziantep deplasmanında ise 22 dakikada öne geçen Trabzonspor, 53 dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer son oynanan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta aynı tabloyu yayşadı. Bordo-mavililer 7 dakikada öne geçtiği maçta 45 dakikada kalesinde gol gördü. 51 dakikada öne geçen Trabzonspor 90+5 yediği golle sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE DE BENZER TABLOYU YAŞADI

Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.

Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1
Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2
Beşiktaş:2 - Trabzonspor:2
Gaziantepspor:1-Trabzonspor:1
Alanyaspor:2- Trabzonspor:2

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