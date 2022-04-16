Trabzonspor puan kaybetmeye devam ediyor! Dikkat çeken sözler: Böyle giderse...

Trabzonspor, şampiyonluğa doğru giderken son 4 hafta gelen puan kayıpları endişeli bir hava yarattı. Son olarak kendi evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, son 4 maçta sadece 3 puan alabildi.

ABDULLAH AVCI: BİZ BİR ŞEY KAYBETMEDİK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa. Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir." diye konuştu.

Trabzonpor'un ard arda yaşadığı puan kayıpları bir anda Fenerbahçe için umut yaratırken; Karagümrük maçını değerlendiren Abdullah Ercan, canlı yayında yağtığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ercan'ın açıklamaları şöyle;

"ÜRETME KONUSUNDA SIKINTI VAR"

"Trabzonspor Türkiye'nin en iyi hücum oyuncularına sahip takımı. Üretebilen, gol atabilen bireysel olarka da bunu yapabilen bir takım. Son haftalarda iyi hücum yapan takım, şimdi çok formsuz. Bunun nedenlerinden biri Nwakaeme ikinci yarı başladı. Cornelius da öyle. Gol yememe özelliğini pekiştirmişlerdi ama üretme konusunda sıkıntı var.

"CİDDİ GERİLEME VAR"

Son zamanlarda oyunda ciddi gerileme var. 10 kişi Fenerbahçe deplasmanı, içerideki Beşiktaş maçı son Gaziantep maçı bunun göstergesi. Biraz sabırsızlanıyorlar. Hadi bu hafta olsun gibisinden ama öyle olmuyor malesef.

Rehavetle alakalı bir durum var. İkinci yarı oynanan oyun iyi bir oyun. Genişlik, pozisyon yaratma anlamında. Riskliydi ama evet o risk alınabilirdi. Karagümrük'ün Trabzon kalesine gelip tehlike yarattığı pozisyon da olmadı. Ligin bitimine 5 hafta kalır nolur derseniz bir şey olmaz.

"FENERBAHÇE YETİŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Bu hafta olmadı önümüzdeki hafta olur. Çünkü kredisi çok. O kadar çok puan topladılar ki, zaten arkadan gelen de yok. Fenerbahçe'deki kıpırdanmadan söz ediyorsak o da son haftada. Onlar da yetişecek gibi görünmüyor.

"BÖYLE GİDERSE..."

Böyle giderse gelecek haftaki Adana Demir maçı da riskli. Adana'da oynamak da kolay değil. Orada da 30-35 bin kişi var. Sıcak da olacak orada. Antalya da kolay değil sonra."



