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Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanaldan izlenir?

29.10.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 11. haftasında rekabet sürüyor. Bugün (29 Ekim 2021 Cuma) Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Rizespor maçının hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor liderliğini korumak için elinden geleni yapacak. İşte merak edilenler...

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanaldan izlenir?

Futbolseverler için heyecan dorukta. Bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor - Rizespor maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Trabzonspor ile Rizespor maçını yönetecek isim hakem Halil Umut Meler olacak. İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Rizespor maçı bugün gerçekleştirilecek. Trabzonspor - Rizespor maçı 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Rizespor maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanaldan izlenir?

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

RİZESPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
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