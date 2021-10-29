Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanaldan izlenir?

Futbolseverler için heyecan dorukta. Bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor - Rizespor maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Trabzonspor ile Rizespor maçını yönetecek isim hakem Halil Umut Meler olacak. İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Rizespor maçı bugün gerçekleştirilecek. Trabzonspor - Rizespor maçı 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Rizespor maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

RİZESPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

