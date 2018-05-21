Trabzonspor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

Bordo-Mavili yönetimle her konuda anlaşmaya varan Samet Aybaba’nın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Rıza Çalımbay dün eşyalarını toplayıp, Trabzon’dan ayrıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çalımbay’a son maçından önce bir plaket verip, teşekkür etmişti.

(AKŞAM)

