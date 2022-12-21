Trabzonspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti! Karadeniz derbisinde turlayan Fırtına

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Bordo-mavililer olurken, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'un golleri karşılaşmanın 10. dakikasında Umut Bozok ile 28 ve 79. dakikada Naci Ünüvar'dan geldi.

67. KEZ KARADENİZ DERBİSİ

Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesinde oynanan iki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 41, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başarmış, taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR 5 MAÇ SONRA GALİP

Bordo mavili ekip, Süper Lig'e verilen aradan hemen önce oynadığı 2 resmi maçın yanı sıra oynadığı son 3 hazırlık maçında da galibiyet elde edememişti. Süper Lig'de Konyaspor'la 2-2 ve Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra lige verilen arada 3 hazırlık maçı yapmış, Hull City ile 1-1 beraberek kalan Trabzonspor, Crystal Palace'la 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kalmıştı.



