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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen ve son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 5 Nisan Cuma günü sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak puan serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Ligde çıktığı son 4 maçında hanesine 10 puan yazdırarak ilk 4’teki yerini sağlama alan ve en yakın takipçisine 6 puan fark atan Trabzonspor, 27’nci hafta mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak hem puan serisini hem de yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi arzuluyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Onazi ile Novak’ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Rodallega ise kart cezalısı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11’inden farklı olarak Toure’nin yerine sakatlığının ardından takıma geri dönen Pereira’ya, sol bekte sakatlığı bulunan Novak’ın yerine Ibanez’e, cezalı Rodallega’nın yokluğunda sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür’e ve Amiri’nin yerine cezasını Erzurumspor maçında tamamlayan Yusuf’a görev vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR İLE 46’NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, 5 Nisan Cuma günü Trabzon’da oynayacakları maçla birlikte ligde 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 45 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 27, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 80 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'UN ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Novak

CEZALI: Rodallega

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Antalyaspor ünal karaman

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