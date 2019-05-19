Trabzonspor, son 8 sezonun en iyisi

Süper Lig'i 4’üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve 3’üncülük için de şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, yakaladığı puan serisi ve topladığı puan bakımından son 8 sezonun en iyi dönemini geçiriyor. Son olarak 2010-11 sezonunun 19’uncu ve 34’üncü haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalayan ve bu periyotta 39 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon ise ligde oynadığı son 11 maçta yakaladığı puan serisiyle 27 puanı hanesine yazdırdı ve 2010-11 sezonundan sonra yakaladığı puan serilerinde en çok puanı topladığı döneme ulaştı.

Trabzonspor 2011-12 sezonunda en uzun 9 maçlık puan serisi yakalayıp 19 puan, 2012-13 sezonunda yakaladığı en uzun 5 maçlık seride 9 puan, 2013-14 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 16 puan, 2014-15 sezonunda 8 maçlık puan serisinde 18 puan, 2015-16 sezonunda 4 maçlık puan serisinde 10 puan, 2016-17 sezonunda 10 maçlık puan serisinde 26 puan ve 2017-18 sezonunda ise yakaladığı 12 maçlık puan serisinde 24 puan toplamıştı.

SON 8 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI DÖNEM