Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro

Trabzonspor yönetimi Abdülkadir Ömür için Benfica’yı bertaraf etmeye çalışırken bu kez de Fiorentina, Yusuf Yazıcı’ya talip oldu. Fiorentina’nın, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor yönetimiyle gizli şekilde görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.
Hatta rakamın 12 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için 12-17 milyon Euro’nun az olduğunu açıklamıştı. (Fotospor)
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