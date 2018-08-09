SPOR

Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı için İtalya Serie A ekibi Fiorentina 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro

Trabzonspor yönetimi Abdülkadir Ömür için Benfica’yı bertaraf etmeye çalışırken bu kez de Fiorentina, Yusuf Yazıcı’ya talip oldu. Fiorentina’nın, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor yönetimiyle gizli şekilde görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

Hatta rakamın 12 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için 12-17 milyon Euro’nun az olduğunu açıklamıştı. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı Trabzonspor fiorentina

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
satın gitsin yolu açılsın çürütecek çocuk Trabzon da
En az 15M eder Yazıcı. Biraz daha arttırın fiyatı.
yalan hepsi 2 ay önce m.united red etmiş kim ne yapacak bu çakma bale yi
ben bi fenerli olarak keyifle seyrediyorum oynadigi futbolu 12 milyon nedir para biel degil avrupa klpleri icin.. avrupanin en kötü takiminda oyynasa 30-40 milyondan assagi veremzler.. yinede ne olursa olsun 20-25 ederi var cok kaliteli cocuk
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