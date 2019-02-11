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Trabzonspor Süper Lig'de zirve yarışında geriye düştü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda 4 maçta 4 puan toplayarak zirve yarışında geriye düştü.

Trabzonspor Süper Lig'de zirve yarışında geriye düştü

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında iyi bir grafik ortaya koyan Trabzonspor'un, ligin ikinci yarısında hızı kesildi. Ligin ilk yarısını son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde ederek 29 puanla 2. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayıp, 21. haftada 33 puanla 5. sıraya geriledi. İlk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibinin, 21. hafta sonunda ise 45 puanlı rakibiyle arasındaki fark 12'ye yükseldi

OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor, ilk yarının son 5 haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u deplasmanda 2-0, Atiker Konyaspor'u evinde 3-0 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış ve konuk ettiği Çaykur Rizespor'u da 4-1 yenerek iyi bir çıkış yakalamıştı. Ligin ikinci yarısında ise sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki tek galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a da dış sahada 3-1 mağlup oldu.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Trabzonspor'da Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarının ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterildi. Medipol Başakşehir maçı sonrasında kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçında görev yapan hakem Umut Meler'in yönetimine ilişkin, "Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıp iki puanımızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçının ardından da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu da hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine tepki gösterdi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gözlerinden öpüyorum. Takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde oynadılar. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik." diye konuştu.

Sağıroğlu da "Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında 'dayatılan' tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır." açıklamasını yaptı.

İLK BÜYÜK MAÇ YENİLGİSİ

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray karşısında yaşadığı mağlubiyetle, büyük rakipleri önündeki ilk yenilgisini aldı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmiş, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

YEREL BASINDAN BÜYÜK TEPKİ

Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler Galatasaray maçının ardından hakem Ümit Öztürk'ün yönetimine büyük tepki gösterdi.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi 'Önce Başakşehir, şimdi Galatasaray... Trabzon'u yine yaktılar. Katliam" başlığını atarken, Son Nokta Gazetesi 'Kirli ittifak', Kuzey Ekspres Gazetesi 'Öztürk, böyle istedi', Taka Gazetesi 'Türk futbolunun yüz karası', Karadeniz Gazetesi 'Trabzonspor'u İstanbul'da Galatasaray değil, hakem katletti' şeklinde ifadelere yer verdi.

TARAFTARLAR TAKIMI KARŞILADI

Trabzonspor taraftarları, Galatasaray karşılaşmasının ardından geç saatte Trabzon'a dönen bordo-mavili kafileyi karşıladı. Bir grup taraftar ellerindeki meşaleleri yakarak bordo-mavili futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

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