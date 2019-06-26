SPOR

Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Transferde genç isimlere yönelen Trabzonspor, son olarak Pendikspor'da forma giyen 18 yaşındaki Taha Tunç ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor

Transferde geleceğe yatırım yapan, şu ana kadar Fıratcan Üzüm, Yusuf Sari, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Taha Tunç ile de transfer konusunda anlaşmaya vardı. Trabzonspor yönetiminin genç oyuncu ile bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FORVET TRANSFERİNE DE HIZ VERİLDİ

Bu arada forvet transferi konusunda bir süredir Hollanda'nın Sparta Rotterdam ekibinde forma giyen gurbetçi isim Halil İbrahim Dervişoğlu için girişimlerini sürdüren ancak şartlarda anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, bu transferi rafa kaldırarak, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Hugo Rodallega'nın Yukatel Denizlispor'a gitmesiyle bu mevkide alternatifi kalmayan bordo-mavililerin önceliği forvet transferine verdiği ve sezon öncesi kampına kadar bu transferleri noktalamayı hedeflediği kaydedildi. (DHA)

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Trabzonspor, ayrılığı açıkladıTrabzonspor, ayrılığı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor pendikspor Taha Tunç

En Çok Okunan Haberler

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon'dan bir transfer daha

Trabzon'dan bir transfer daha

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzonspor'dan transfer

Trabzonspor'dan transfer

Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!

Yusuf Yazıcı teklifi reddedildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor Taha Tunç ile sözleşme imzalıyor

Trabzonspor'da transfer

Trabzonspor, Batuhan Artarslan’ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, ayrılığı açıkladı

Ünal Karaman’dan tam gün mesai

Karaman’dan tam gün mesai

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor

Yusuf Yazıcı tatilin tadını çıkarıyor

Ahmet Ağaoğlu: 25 milyon Euro vereyim bana bir Abdülkadir getirin

Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür açıklaması

Ahmet Ağaoğlu: Transferde 4-5 tane nokta atışı yapacağız

Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.