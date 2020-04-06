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Trabzonspor, takıma 2 Mayıs'a dek izin verildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Futbol A takımı oyuncularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiğini açıkladı

Trabzonspor, takıma 2 Mayıs'a dek izin verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon’a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır.


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