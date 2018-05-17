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Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.05.2018 22:04 | Son Güncelleme

Rubin Kazan'da uzun yıllar forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan Gökdeniz Karadeniz rotayı Türkiye'ye çevirdi. Trabzonspor yönetimi, takımı Gökdeniz Karadeniz ile Fatih Tekke ikilisine emanet etmeyi planlıyor.

Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

Trabzonspor forması altında yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, tekrar Süper Lig'de boy gösterecek... İşte yaşanan o gelişmeler...

Teknik Patron Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Trabzonspor yönetimin taraftarların yüzünü güldürecek bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer'in özellikle altyapıdan genç oyuncuları takıma kazandıracak yerli teknik adam ile yola devam etmeyi benimserken, bunun için sürpriz bir ikili gündeme geldi.

Geçmişte Trabzonspor forması altında birbiriyle uyumu ile dikkatleri üzerine çeken ve Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine takımı emanet etmek için yönetimin kollarını sıvadığı belirtildi.

Her iki oyuncuyu göreve getirmeyi kafasına koyan Trabzonspor yönetiminin bu hamlesi de taraftarlarca olumlu karşılanıyor.

Kendi değerlerine şans verilmesi konusunda hem fikir olunurken Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz’e bir şans verilmesi konusunda kararlı olan yönetimin iki isimle dirsek temasına da geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Fatih ve Gökdeniz’in de Trabzonspor çatısı altında yeniden olmaktan büyük bir mutluluk duyacağını yönetime mesaj verirken sezon bitiminde bu planın hayata geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Karadeniz Gazetesi)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor gökdeniz karadeniz fatih tekke

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