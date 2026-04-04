Trabzonspor taraftarı çıldırdı! Galatasaray derbisinde Uğurcan Çakır için dev hazırlık

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde, Papara Park’ta futbolun önüne geçen bir "protesto" hareketliliği yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarların, takımdan ayrılma süreci yılan hikayesine dönen eski kaptanları Uğurcan Çakır için hazırladığı iddia edilen çarpıcı plan, sosyal medyada ve şehirde tansiyonu zirveye taşıdı.

"HAİNLER HER ZAMAN YALNIZ YÜRÜR"



Trabzon'da maç öncesi taraftar büyük bir hazırlık içerisinde. Sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olarak taraftarların tepkisini çeken Milli yıldız için bordo-mavili tribümlerde dev bir çalışma yapıldığı belirtildi. Maç öncesi tat çevresinde açıklama yapan taraftarların bir kısmı, "Hainler her zaman yalnız yürür" ifadesini kullanarak tecrübeli eldivene sert bir gönderme yaptı.

PAPARA PARK’TA "DOLAR" MESAJI HAZIRLIĞI

Maç saati yaklaştıkça taraftar gruplarının organize ettiği iddia edilen protestonun detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İddialara göre tribünlerde, üzerine Uğurcan Çakır’ın fotoğraflarının basıldığı sahte dolarlar dağıtılacak.

Taraftarların bu yönteme başvurma sebebinin, tecrübeli kalecinin takımdan ayrılma süreci ve yönetimle yaşadığı öne sürülen pürüzlere tepki göstermek olduğu konuşuluyor. "Sadakat paradan üstündür" mesajı vermeyi hedefleyen bordo-mavililerin, Uğurcan kaleye geçtiği anda bu paraları sahaya fırlatacağı iddia ediliyor.

PANKART ORTAYA ÇIKTI!

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için hazırladığı pankart ortaya çıktı!

“Bazı kararlar kariyeri büyütür, bazı karalar Onur’u!”

YÖNETİM VE GÜVENLİK TEYAKKUZDA

Bu iddiaların yayılması üzerine stadyum güvenliğinin arama noktalarında titizliği artırdığı öğrenildi. Sahaya yabancı madde atılmasının maçın durmasına veya ağır cezalara yol açmasından endişe eden Trabzonspor yönetiminin, taraftar liderleriyle görüşerek sağduyu çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

KÖPRÜLERE MANKENİ ASILDI!

Trabzonspor taraftarı, temsili Uğurcan Çakır mankenini köprüye astı.