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Trabzonspor taraftarı Daniel Sturridge dansını iple çekiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor taraftarı son transfer Daniel Sturridge'in atacağı goller sonrası yapacağı gol sevincini iple çekmeye başladı. Yıldız oyuncunun gol sevincini taklit eden taraftarların sosyal medyada çektikleri videolar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzonspor taraftarı Daniel Sturridge dansını iple çekiyor

Süper Lig'in yeni sezon heyecanında 3 hafta geride kalırken, kulüpler ses getirecek transferlere imza attı. Trabzonspor'un son transferi Daniel Sturridge de bordo-mavili taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerin başında gelirken, gol sonrası yaptığı sevinç hareketi ise en çok konuşulan konu oldu.

Gol attıktan sonra izleyenleri klasikleşmiş dansıyla eğlendiren Daniel Sturridge'in hareketinin arkasındaki hikaye oldukça ilginç. Yıldız futbolcu, kendisine has dansında bir elektrik akımı veya bir kalp atışının ekrandaki görüntüsüne benzeyen hareketiyle kuzenlerine mesaj gönderiyor.

Trabzonspor taraftarı arasında yıldız oyuncunun attığı goller sonrası yaptığı dans bir akım gibi yayılmış durumda. Bordo-mavili taraftarlar golcü oyuncunun dansını değişik platformlarda taklit etmeye devam ederken, forma giyeceği günü de iple çekiyor. Taraftarlar İngiliz forvetin atacağı goller sonrası yapacağı sevince katılmak için de sabırsızlanıyor.

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Trabzonspor daniel sturridge Spor Toto Süper Lig

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