Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik 3 puanın sahibi oldu.
Düzce Trabzonlular Derneği’nde de taraftarlar bir araya gelirken 84. dakikaya kadar maçı adeta nefes almadan izledi.
Oleksandr Zubkov’un golüyle galibiyeti yakalayan Trabzonspor taraftarı adeta yerinde duramadı.
O anlar ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sonuçla Trabzonspor bir maç fazlası ile ligin 3. sırasında ve lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer aldı.
