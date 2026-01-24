Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik 3 puanın sahibi oldu.

Düzce Trabzonlular Derneği’nde de taraftarlar bir araya gelirken 84. dakikaya kadar maçı adeta nefes almadan izledi.

GALİBİYET GOLÜNÜ ÇILGINCA KUTLADILAR

Oleksandr Zubkov’un golüyle galibiyeti yakalayan Trabzonspor taraftarı adeta yerinde duramadı.

O anlar ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sonuçla Trabzonspor bir maç fazlası ile ligin 3. sırasında ve lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer aldı.