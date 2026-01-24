SPOR

Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederken, Düzceli Trabzonspor taraftarları yerinde duramadı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik 3 puanın sahibi oldu.

Düzce Trabzonlular Derneği’nde de taraftarlar bir araya gelirken 84. dakikaya kadar maçı adeta nefes almadan izledi.

GALİBİYET GOLÜNÜ ÇILGINCA KUTLADILAR

Oleksandr Zubkov’un golüyle galibiyeti yakalayan Trabzonspor taraftarı adeta yerinde duramadı.

O anlar ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sonuçla Trabzonspor bir maç fazlası ile ligin 3. sırasında ve lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer aldı.

Trabzonspor
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

