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Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 11.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ortaya çıkan görüntü, sosyal medyayı salladı. Maçın ardından Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın ikiz kızlarıyla birlikte sahada kalan 'Tonyalı Emir' lakaplı minik taraftarın bakışları, en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte yapılan bazı yorumlar...

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Jose Sosa Tonyalı Emir

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