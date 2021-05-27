Trabzonspor tarihinde 153 yabancı oyuncu transfer etti

Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması da giydi.

Bordo-mavililer 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 153 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Gervinho ve Peres transferiyle 29 yabancı oyuncu transferi yaptı.

Bordo-mavililer iki oyuncunun transferiyle birlikte tarihinde bugüne kadar 153 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya 'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, Fildişi Sahili ve Gine'den 3'er oyuncu transfer etti. İsveç, Azerbaycan, İran, Karadağ, Mısır, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Mali, Bulgaristan, Cezayir ve Yunanistan'dan 2'şer, Avusturya, Belarus, Ekvator, Yeşil Burun Adaları, Tago, Fransa, Kosova, Arnavutluk, Kosta Rika, Fransız Guyanası, Avustralya, Paraguay, Danimarka, Kongo, Fas, Burundi, Peru ve Nambiya'dan 1'er oyuncu bordo-mavili forma ile ter döktü.

EN UZUN SÜRE İBRAHİM YATARA

Dönemin başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gole imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

100 MAÇI AŞAN İSİMLER ARASINDA

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Perira 137, Shota 121 ve Petkovic 103 maç ile takip etti.