Trabzonspor tarihinin en ağır 7. yenilgisi

52 yıllık tarihinde ilk kez 1990-91 sezonunda evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kupa Galipleri Kupası mücadelesinde Barcelona'ya 7-2 mağlup olarak bir maçtan 5 ve üzeri farkla mağlup ayrılan Trabzonspor, daha sonra 1993-94 sezonunda ligde Beşiktaş karşısında 7-1, 2001-02 sezonunda ligde Beşiktaş karşısında 5-0, 2015-16 sezonunda ligde Antalyaspor karşısında 7-0, Kasımpaşa karşısında 6-0 ve 2017-18 sezonunda ligde Akhisarspor karşısında 6-1'lik yenilgi alarak rakipleri karşısından ağır mağlubiyetle ayrılmıştı.

ONUR 12 LİG MAÇININ 2'SİNDE KALESİNİ GOLE KAPATABİLDİ

Bu arada Trabzonspor'da ligde geride kalan 12 maçta da görev alan kaleci Onur Recep Kıvrak, bu maçların sadece 2'sinde kalesini gole kapayabildi. Bordo-mavililerin kaptanı Onur, bu sezon sadece 4-0 kazandıkları Galatasaray ile 0-0 eşitlikle sonuçlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını gol yemeden tamamladı. 12 maçlık periyotta kalesinde 18 gol gören Onur, bu sezon en çok gol yiyen kaleciler arasında yer aldı.

YEREL GAZETELERDEN 5-0'LIK MAĞLUBİYETE SERT TEPKİ