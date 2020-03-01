SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 54 gole ulaşan bordo-mavililer, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en skorer performansını yakaladı.

Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor, tarihinin en golcü dönemini yaşıyor.

TRABZONSPOR YENİDEN LİDER

Ligde 54 gole ulaşan bordo-mavililer, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en skorer performansını yakaladı.

Daha önceki 23 maçlık dönemlerde en iyi performansı, 1995-1996 sezonunda rakip fileleri 53 kez havalandırarak gerçekleştiren Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydettiği 5 golle bu istatistiği daha da yukarı çekti.

Bordo-mavililer, 23 maçlık periyotlarda en kısır dönemini ise 14 gol kaydedebildiği 1974-1975 sezonunda geçirmişti.

ÇİMŞİR İLE DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 6 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırarak 3,16 gibi yüksek bir gol ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 35 gol kaydederek, 2,05 gol ortalamasıyla oynamıştı. Bu sezon sahaya çıktığı 23 maçta 54 gol atan Karadeniz ekibi, ligin en golcü takımı olurken, 2,34 ortalama elde etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklamasıTrabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor Spor Toto Süper Lig hüseyin cimsir

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Antalyaspor - F.Bahçe maçında inanılmaz anlar

Antalyaspor - F.Bahçe maçında inanılmaz anlar

Liverpool bu sezon ilk kez yenildi!

Liverpool bu sezon ilk kez yenildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

John Obi Mikel'in gözyaşları

John Obi Mikel'in gözyaşları

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor hız kesmiyor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

ÖZET | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.