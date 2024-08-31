Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor: Sayın Abdullah Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.
Trabzonspor'da ikinci döneminde 44 maç oynayan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Avcı, 2021-22 yılında bordo-mavililerle şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının ise Süper Kupa'yı kazanmıştı.
"Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşçakal demem gerekiyor."