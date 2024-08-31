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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.08.2024 18:42
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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

ALACAKLARININ YARISINI BIRAKTI

Trabzonspor: Sayın Abdullah Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'da ikinci döneminde 44 maç oynayan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Avcı, 2021-22 yılında bordo-mavililerle şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının ise Süper Kupa'yı kazanmıştı.

ABDULLAH AVCI'DAN AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

"Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşçakal demem gerekiyor."

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