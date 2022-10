Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğin Trabzonspor'unun inşa edildiğini ifade etti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'a geldiği ilk gün en çok istediği şeyin şampiyonluk olduğuna belirtti. Şampiyonluğa şehrin ve kulübün ihtiyacı olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bütün planlarımızı bu hedef üzerine kurduk. Uzun bir bekleyişten sonra ligi domine ederek, gelen şampiyonluk, hepimizi mutlu etti, coşkuyla kutlandı ve tarihteki yerini aldı. Beni tanıyanlar bilir, 'geçmişle övünmek zaman kaybıdır' derim. Geçmişte kazandıklarımızı geleceğimize nasıl taşırız derseniz, işte bunu da çok önemserim."

Avcı, her sezonda takımlarda bazı değişikliklerin olduğuna vurgu yaparak, "Bizde de oldu. Ama bizdeki değişiklikler, geleceğin Trabzonspor'unu şekillendirmek için oldu. Bir sonraki sezonu değil, takımın geleceğini düşünerek oldu. Sezonun ilk 10 haftasını değil, tanımını hedefleyerek oldu. Uzun yıllar sonra 1 kez şampiyon olmayı değil, her sene zirvede olmayı planlayarak oldu. Önce zihinlerde, sonra sahada, daima zirvede kalacak, kalıcı bir şampiyonluk kültürü yaratmak için oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ve ekibinin başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerine çok şey borçlu olduklarını işaret ederek, "Büyük fedakarlık gösterdiler. Geçen sezon boyu olduğu gibi, sabretmesi hiç de kolay olmayan bu sancılı dönüşüm sürecinde de bize inandılar. Trabzonspor'un yeniden şekillenme hayaline destek verdiler. Kendilerine ve bu dönüşüm sürecini bilinçli ve aklıselim ile fark eden, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Geleceğin Trabzonspor'u

Twitter hesabını açtığı günden itibaren kendisine yazılan her kelimeyi önemsediğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim yazdıklarınızı okuyoruz. Bu takıma olan sevginize, desteğinize yapıcı eleştirilerinize büyük saygı duyduğum için ve içinizde oyunu okuma yeteneği yüksek, bilinçli bir zümre olduğu için, bu mektubu ilk kez ve sadece buradan paylaşıyorum.

Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şey bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum, geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor (İyi niyetli olmayanlar, bu cümleye bakıp takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız). Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız, şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek. İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, kesintisiz, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içerden bakın, bakış açınızı ve kalbinizi genişletin. Bu takıma, oyunlarına, yönetimine, hedeflediklerine, kayıtsız şartsız güvenin istiyorum. Unutmayın, biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlarına yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin. Son olarak... Kasım ayına az kaldı."