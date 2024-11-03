Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyetin ardından konuştu! ''Jose Mourinho şikayetçiyse ben de şikayetçiyim''

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye taraftarı önünde 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

''FUTBOLUN ADELETİ VE ŞANSIZLIĞINI YAŞADIK''

Mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü dile getiren Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Ama golü bulamadık. Oyunun kontrolünü iyi yapmıştık önde baskıyla. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla iyi yapmamıza rağmen yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol ilk yarının 1-0 aleyhimize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarıyla 2 tane attıktan 2-1 öne geçtikten sonra yine yediğimiz ikinci golden sayısal fazlalığımız var, yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi." ifadelerini kullandı.

''EMEĞİN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI''

Açıklamalarına devam eden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. Çünkü bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar. Baktığınız zaman oyun bittiği zaman tabi etkisi oldu. Bu kadar emeğin karşılığında bu olmamalıydı. Ama hatalarımızı yine gördük. Dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü, yakalanan pozisyonda atamamız kötü. Diğerlerini zaten konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edilen bir galibiyet olabilecekken tam tersi mağlup olarak buradan ayrıldık" diyerek maçı yorumladı.

''MOURINHO ŞİKAYETÇİYSE BEN DE ŞİKAYETÇİYİM''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası VAR hakeminden şikayetçi olması üzerine Şenol Güneş, "VAR'dan kazanmasına rağmen şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. Hem maçı kazanıp hem de şikayetçi olmak ileriye dönük bir yatırımdır diye düşünüyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.