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Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet etti

09.03.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor, kurulların bağımsız olması için FIFA'ya TFF'nin şikayet edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet ettiğini ve TFF kurullarının, FIFA kriterlerine uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılması için harekete geçildiğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Değerli futbol ailesi;

Türkiye Futbol Federasyonu 1923 tarihinden beri FIFA'nın, 1962 yılından beri de UEFA'nın üyesidir ve bağlı olduğu FIFA ve UEFA düzenlemelerine uyma mecburiyetindedir.

Ülkemiz futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi, marka değerinin artırılması ancak ve ancak bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması, kurul üyelerinin atanmasında çıkar çatışmasına neden olabilecek keyfi uygulamalardan kaçınılması ile mümkündür. Adaletin olmadığı yerde adil rekabet olmaz. Ne yazık ki çeşitli etkenlerden dolayı sağlanamayan adalet, ülke futbolumuzun bir numaralı sorunu haline gelmiştir.

2020 yılı başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Ali Rıza ve Diğerleri (30226/10 vd.) hakkında verilen kararda; mahkemeye yansıyan ihlalin, ülkemizde futbol uyuşmazlıklarının çözümündeki sistematik problemleri ortaya çıkardığı belirtilerek, Tahkim Kurulunun TFF Yönetim Kurulu'ndan bağımsız olmasını sağlamak başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir.

Ayrıca bundan yaklaşık 6 ay önce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde, Ombudsmanlık müessesesi 5 Ocak 2021 tarihinde TFF kurullarının bağımsız olmadığı, kurul kararlarının gerekçeli olmadığı, bu anlamda "kanunlara uygunluk", "şeffaflık", "hesap verilebilirlik,", "kararların gerekçeli olması" ilkelerine uygun davranmadığı, buna dair düzenlemelerin ise ivedilikle yapılması gerektiğine dair bir tavsiye kararı yayınlamıştır.

Bizler; bu kararları çok önemsiyor ve çok değerli buluyoruz. Türk futbolunda adaletin ve sonrasında "Fair Play" – "Adil Oyun" kavramının yerleşebilmesi için TFF bünyesindeki kurulların bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda ülke futboluna faydalı olduğu bilinci ve inancıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak adına Kulüpler Birliği'nin de desteğini alarak FIFA'ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik. Bu başvuruyla Fair Play" – "Adil Oyun"' koşullarının en kısa sürede sağlanabilmesi için TFF kurullarının, bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak, FIFA kriterlerine uygun adımların atılmasını amaçlıyoruz. Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen bu başvuru sadece Trabzonspor veya diğer kulüplerin değil, futbolun tüm paydaşları ve futbolumuzun marka değerini artırmaya yönelik, ülke futbolumuzun geleceği adına bir mihenk taşı olacaktır.

Sevgili futbol kamuoyu;

Bizler, adaletsizlikten pay değil adalet istiyoruz! Herkes için, her kulüp ve her kişi için eşit şartlarda adil ortamın sağlanmasını istiyoruz. Futbol oyununun "Fair" – "Adil" olmasını istiyor, bekliyor ve talep ediyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak bunun öncüsü olsak bile, bu standardı tüm kulüplerimiz ve futbol ailesi ile birlikte sağlamak zorundayız. Ülkemiz için, en sevdiğimiz oyun olan futbol için hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız!"

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Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
diğer kulüpler de madem adalet istiyor destek olmalı..
bu adama destek vermek lazım eğerki futbolu temizlemek istiyorsak adaletli yönetim ve başarı istiyorsak bir yerden başlamak için
Fenerbahçe yi sikayet ettiniz babayı gördünüz şimdi sıra TFF na mi geldi ispiyoncu Ts

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