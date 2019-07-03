SPOR

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor, 50 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor

Trabzonspor, Nemanja Andjusic'e opsiyonlu sezonu da dahil olmak üzere toplamda 415 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor kulübünden oyuncunun her sezon alacağı ücretle ilgili olarak şu açıklama yapıldı: Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

2019/20: 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21: 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22: 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23: 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer ettiTrabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti
Trabzonspor Sosa ile görüşecekTrabzonspor Sosa ile görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Transfer

En Çok Okunan Haberler

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Hasan Kartal'dan G.Saray'a cevap

Hasan Kartal'dan G.Saray'a cevap

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Beşiktaş, aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Beşiktaş, aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Abdulkadir Ömür için inanılmaz teklif!

Abdulkadir Ömür için inanılmaz teklif!

Trabzon'dan bir transfer daha

Trabzon'dan bir transfer daha

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çöp transferlere devam...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, transferde hız kesmiyor

Nemanja Andjusic, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti

Trabzonspor kaptan Sosa ile görüşecek

Trabzonspor Sosa ile görüşecek

Abdulkadir Parmak’tan takım arkadaşları Onazi ve Mikel’e esprili gönderme

Abdulkadir Parmak’tan, Onazi ve Mikel’e esprili gönderme

Trabzonspor'dan 9 imza birden

Trabzon'da 9 imza birden

Ahmet Ağaoğlu'ndan Obi Mikel ve Halil Dervişoğlu açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.