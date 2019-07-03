Trabzonspor, transferde hız kesmiyor

Trabzonspor, Nemanja Andjusic'e opsiyonlu sezonu da dahil olmak üzere toplamda 415 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor kulübünden oyuncunun her sezon alacağı ücretle ilgili olarak şu açıklama yapıldı: Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

2019/20: 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21: 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22: 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23: 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

