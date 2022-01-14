Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Yusuf Erdoğan, 4 yıl sonra yuvaya geri döndü

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Başkaşehir'den Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'la da anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yusuf Erdoğan için Kasımpaşa 'ya 500 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Trabzon'a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.
Yusuf Erdoğan, 2013-2017 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. 29 yaşındaki futbolcu 4 yıllık aranın ardından yeniden bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak. Temmuz 2019'dan beri Kasımpaşa'da görev alan tecrübeli isim, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 16 gol, 9 asistle oynadı.
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