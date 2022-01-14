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  4. Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Yusuf Erdoğan, 4 yıl sonra yuvaya geri döndü

Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Yusuf Erdoğan, 4 yıl sonra yuvaya geri döndü

14.01.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, bir dönem bordo-mavili formayı giyen ve şu anda Kasımpaşa'da oynayan Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililerin, bu transfer için İstanbul ekibine 500 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Yusuf Erdoğan, 4 yıl sonra yuvaya geri döndü
Yusuf Erdoğan

Yusuf Erdoğan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Başkaşehir'den Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'la da anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Trabzonspor'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yusuf Erdoğan için Kasımpaşa 'ya 500 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Trabzon'a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

4 YILLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN TRABZONSPOR İÇİN TER DÖKECEK

Yusuf Erdoğan, 2013-2017 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. 29 yaşındaki futbolcu 4 yıllık aranın ardından yeniden bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak. Temmuz 2019'dan beri Kasımpaşa'da görev alan tecrübeli isim, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 16 gol, 9 asistle oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Erdoğan
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