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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna hata yapmadan devam ediyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.08.2024 22:21
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya’nın Ruzomberok takımını konuk etti. Sürprize izin vermeden yoluna devam etmek isteyen bordo-mavililer sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna hata yapmadan devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı atakların gerçekleştiği mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

DRAGUŞ GOLÜ ATTI

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Karşılaşmanın 65. dakikasında Denis Draguş'un harika golüyle Trabzonspor, 1-0 öne geçti.

RAKİP BELLİ OLDU

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Trabzonspor bir üst turda Rapid Wien ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 95. MAÇ

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Trabzonspor, Ruzomberok ile oynadığı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıktı.

Bu kulvarda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 94 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

Rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ EŞLEŞTİ

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Trabzonspor, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında ikinci kez rakip oldu.

İlk olarak 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda rakibine 2-1 yenilmesine karşın, sahasında 4-1 kazanarak tur atladı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

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Trabzonspor'un Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlar akıllarda kaldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i, 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.

EN FARKLI GALİBİYET

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Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 150 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo mavili ekip, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Karadeniz ekibinin unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

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