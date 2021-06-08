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Trabzonspor, Uğurcan'dan 30 milyon euro bekliyor!

08.06.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Inter, Lille ve Tottenham'ın kadrosuna katmak istediği Uğurcan Çakır'dan toplam 30 milyon euroluk gelir bekliyor.

Trabzonspor, Uğurcan'dan 30 milyon euro bekliyor!

Trabzonspor'a veda etmeye hazırlan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu son sözünü söyledi; toplam 30 milyon euro.

Inter, Tottenham ve Lille'in kadrosuna katmak istediği Uğurcan Çakır için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, milli kalecinin transferini EURO 2020'den sonra gerçekleştirmek istiyor.

Uğurcan Çakır için şu ana kadar 22 milyon euroya ulaşan transfer teklifleri alan Trabzonspor Yönetimi, milli futbolcudan toplam 30 milyon euroya varan toplam gelir bekliyor.

Uğurcan Çakır için minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, performans bonusu, başarı bonusu ve bir sonraki satıştan pay olmak üzere üç farklı gelir kalemini de sözleşmeye ekleyerek + 5 milyon euro daha kasasına sokmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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