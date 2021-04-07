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Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Mert Günok'u düşünüyor

07.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, iyi bir rakama Uğurcan Çakır'ı satarsa yerine Mert Günok'u almayı düşünüyor.

Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Mert Günok'u düşünüyor

Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde ince eleyip sık dokuyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen Uğurcan Çakır'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim B planını belirledi.

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MERT GÜNOK DA İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, başarılı file bekçisini en az 25 milyon Euro rekor bir fiyatla satmayı düşünen yönetim Uğurcan'ın gidişiyle oluşacak boşluğu Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Mert Günok ile doldurmayı planlıyor. Başakşehir'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek yetenekli file bekçisinin de Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır
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