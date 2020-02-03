Trabzonspor, Uğurcan ve Sörloth'la güldü

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Rakibini 2-1’lik skor ile mağlup eden bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vururken, takımını ateşleyen golü getiren Alexander Sörloth performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu.

Trabzonspor’da kale ve forvet hattındaki isimlerin performansları iyi olunca bordo-mavililerin istatistikleri de yükseldi. Bir maç eksikle Süper Lig’in 20. haftasını geride bırakan Karadeniz ekibi, 38 puan toplayarak 3. sırada yer alarak 43 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Geçtiğimiz sezon aynı hafta itibariyle 33 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordo-mavili takım 37 gol atarken, kalesinde ise 27 gol görmüştü.

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada bordo-mavili eldiven Uğurcan Çakır kalesinde adete devleşti. Sarı-lacivertli takımın ataklarında kalesine duvar ören milli eldiven, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 18 maçta bin 586 dakika sahada kalan Uğurcan Çakır, kalesinde 20 gol gördü.