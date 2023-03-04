Trabzonspor Ümraniyespor maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor ile Ümraniyespor Süper Lig'in 24 haftasında karşı karşıya gelecek. 40 bin 782 seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Trabzonspor Ümraniyespor maçı şifresiz ve canlı olarak TOD TV'den izlenebilecek.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

Depremzedelere destek amaçlı iki hafta boyunca lig maçları ücretsiz yayınlanacak.

Süper Lig'de oynanan 22 karşılaşmada 11 üstünlük alan Trabzonspor, 5 eşitlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bu sezon oynadığı 22 lig karşılaşmasında 3 üstünlük, 6 eşitlik ve 13 mağlubiyet alan Ümraniyespor ise topladığı 15 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres; Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Gheorghe, Sekidika, Umut Nayir

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

