SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Umut Bozok transferini açıkladı! Geçen sezon gol kralı olmuştu...

Trabzonspor, Umut Bozok transferini açıkladı! Geçen sezon gol kralı olmuştu...

01.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü oyuncuyu bordo-mavililer kaptı. Bu transfer için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca Umut Bozok için sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.

Trabzonspor, Umut Bozok transferini açıkladı! Geçen sezon gol kralı olmuştu...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavililerdne yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. .Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

62aabe8ce4bfdc239061ccca

Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, sezonu 20 gol ile tamamlayıp gol kralı olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...
Abdülkadir Ömür için skandal iddiaAbdülkadir Ömür için skandal iddia
Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Umut Bozok 10 trabzonspor, da, yapılan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.