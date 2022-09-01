Trabzonspor, Umut Bozok transferini açıkladı! Geçen sezon gol kralı olmuştu...

Trabzonspor, Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavililerdne yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. .Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, sezonu 20 gol ile tamamlayıp gol kralı olmuştu.

