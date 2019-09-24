Trabzonspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda D.G. Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı son maçı 2-1 kaybederek yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu. SÜPER LİG'DE DEPLASMANDA 225 GÜN SONRA YENİLDİ Trabzonspor 225 gün sonra deplasmanda yenildi. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmemişti. Karadeniz ekibi, D.G. Sivasspor'a 2-1 yenilince deplasmanda süre gelen yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-mavililer ligde 10 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik sonuçlarla ayrılmıştı.

PENALTI HASTALIĞI SÜRÜYOR Süper Lig'de Trabzonspor'un penaltıları değerlendirememe hastalığı sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon elde ettiği 4 penaltıdan sadece 1'ini gole çevirebildi. Sosa ve Nwakaeme kullandıkları 1'er penaltı atışından yararlanamazken, Sorloth ise 2 atıştan birini gole çevirdi. Bordo-mavili takımın golcüsü, D.G. Sivasspor maçında kullandığı atıştan ise yararlanamadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon penaltılarda 10'da 6 başarılı olmuştu. GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDILAR Geçen sezon ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduktan sonra sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi evinde Galatasaray'ı 4-0 yendi. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken ikinci haftada ise evinde BTC Türk Malatyaspor'u 2-1 yendi. Üçüncü haftada ise deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer dördüncü haftada Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalırken beşinci haftada ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.