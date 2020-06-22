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Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 28.haftanın kapanış müsabakasının 11'leri belli oldu. Trabzonspor'un liderlik için çıktığı maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, liderlikten kopmamak için Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Alanyaspor'un Trabzonspor maçı 11'i:

Marafona; Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala; Ceyhun Gülselam, Salih Uçan; Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes; Papiss Cisse

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