Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, liderlikten kopmamak için Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Alanyaspor'un Trabzonspor maçı 11'i:
Marafona; Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala; Ceyhun Gülselam, Salih Uçan; Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes; Papiss Cisse
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