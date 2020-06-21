Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Jose Sosa kadroda mı?

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'e kaptıran bordo-mavili ekip, zirveyi devralmak için Alanyaspor'u yenmek istiyor. Karadeniz ekibinin bu zorlu mücadele öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan yarı final müsabakasında kamp kadrosuna olmasına rağmen, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmayan kaptan Sosa, Alanya deplasmanında da takımını yalnız bırakmayacak.

Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde şu isimler yer alıyor:

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, HÜSEYİN TÜRKMEN, GASTON CAMPI, MAJID HOSSEINI, MANUEL DA COSTA, ATAKAN GÜNDÜZ, JOAO PEREIRA, SERKAN ASAN, ABDURRAHİM DURSUN, FILIP NOVAK, DOĞAN ERDOĞAN, ABDULKADİR PARMAK, TAHA TUNÇ, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, KEREM BAYKUŞ, GUILHERME, BİLAL BAŞACIKOĞLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, ALEXANDER SÖRLOTH, CALEB EKUBAN, KORAY KILINÇ.

