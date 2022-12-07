Trabzonspor'un Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Akbulut'un sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezon başında fazla şans bulamaması nedeniyle kaleci Arda Akbulut'u Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor’a kiralık olarak göndermişti.

FORMAYI UNUTTU!

Bandırma ekibi ile 2 yılılık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki genç oyuncu forma şansı bulabilmek adına gittiği Bandırmaspor'da da forma şansı bulamadı. Yeni takımının ligde çıktığı 15 maçın 11’inde kadroda olmayan, 4 maçta da yedek kulübesinde bekleyen oyuncu kulübüyle anlaşarak ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI!

Bey Çimento Bandırmaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Profesyonel oyuncularımızdan Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncumuza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Bordo mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisi, geçen sezon Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 1 lig maçında forma giyebilmişti.

