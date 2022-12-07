SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Akbulut'un sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'un Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Akbulut'un sözleşmesi feshedildi!

07.12.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma şansı bulamaması nedeniyle Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut Bandırma ekibinde de kadroya giremezken, yöneticileri ile görüşüp takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Akbulut'un sözleşmesi feshedildi!
Arda Akbulut

Arda Akbulut

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Royal Hastanesi Bandırmaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezon başında fazla şans bulamaması nedeniyle kaleci Arda Akbulut'u Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor’a kiralık olarak göndermişti.

FORMAYI UNUTTU!

5c6552220f25442e40d9eb2f

Bandırma ekibi ile 2 yılılık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki genç oyuncu forma şansı bulabilmek adına gittiği Bandırmaspor'da da forma şansı bulamadı. Yeni takımının ligde çıktığı 15 maçın 11’inde kadroda olmayan, 4 maçta da yedek kulübesinde bekleyen oyuncu kulübüyle anlaşarak ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI!

bandirmaspor-arda-akbulutu-kadrosuna-katti_a3b884f

Bey Çimento Bandırmaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Profesyonel oyuncularımızdan Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncumuza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Bordo mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisi, geçen sezon Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 1 lig maçında forma giyebilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor logosunu güncellediResmi açıklama geldi! Trabzonspor logosunu güncelledi
Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı... Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...
Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...Jesus'a resti çekmişti! Rüzgar tersine döndü...
Anahtar Kelimeler:
son dakika Süper Lig spor toto yaşında bugün kur sezon trabzonspor, spor tot süper li spor to maçın ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Ve Arda Güler'de anlaşma tamam!

Ve Arda Güler'de anlaşma tamam!

Dünya Kupası'ndaki iki hatalı karar, sosyal medyada gündem oldu!

Dünya Kupası'ndaki iki hatalı karar, sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Sevgilisi sonunda patladı "Ne yazık!"

Sevgilisi sonunda patladı "Ne yazık!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.