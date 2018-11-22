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Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin lira

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurul öncesi borcu, 987 milyon 698 bin lira olarak açıklandı.

Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin lira

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan 45. dönem yönetim kurulu özet faaliyet raporuyla kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Açıklanan raporda Trabzonspor'un 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla konsolide net borcu, 987 milyon 698 bin 806 lira olarak belirtildi.

Alınan ve satılan oyuncular

Raporda Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme (Hapoel Beersheva), Burak Temir (Gençlerbirliği), Caleb Ekuban (Leeds United), Majid Hosseini (İstiklal), Vahid Amiri (serbest) ve Zargo Toure'nin (Lorient) bonservis ücretleri için 2 milyon 200 bin avro, menajerlik ücretleri için de 535 bin avro olmak üzere toplam 2 milyon 735 bin avro ödendiği kaydedildi. Trabzonspor'un başka kulüplere verdiği Fabian Castillo, Matus Bero, Muhammet Beşir ve Okay Yokuşlu'dan ise 9 milyon 260 bin avro gelir elde ettiği aktarıldı.

Modern tesisler

Fiziki durumlar bakımından kötü olan kulübün tesislerinin kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen modernize edildiği vurgulandı. Bu anlamda A takım binasının baştan sona yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulduğu ve ilave olarak yapılan odalarla oda kapasitesinin 40'a yükseltilerek tesisteki konaklama sorununun da ortadan kaldırıldığı belirtildi. Tesislerin hemen yanında bulunan, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde yer alan 4 katlı idari binanın kiralanarak kulübe kazandırıldığı, idari ofislerle birlikte yönetim birimlerinin tamamen bu binaya taşındığı bilgisi verildi.

En yüksek ciroya ulaşıldı

Mağazacılık tarafında da ciddi çalışmaların hayata geçirildiği, bu dönemde kulüp tarihinin en yüksek cirosuna ve en yüksek forma satış adedine ulaşıldığı belirtildi. Haziran-Ekim 5 aylık dönemdeki toplam cironun 19,5 milyon liraya ulaşarak geçen yılın 12 aylık tam sezon toplam cirosu olan 20 milyon lira seviyelerine geldiği, forma satış adedinin ise yine 80 bin seviyesine ulaşarak daha 5 aylık dönemde geçmiş sezonlardaki en yüksek satış adedini bile geride bıraktığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul, 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ahmet ağaoğlu

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