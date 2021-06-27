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Trabzonspor'un dördüncü transferi Koita kente geldi

27.06.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, dördüncü transferi olan Koita'yı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un dördüncü transferi Koita kente geldi

Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'in ardından Trabzonspor'un dördüncü transferi olan forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi.

Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen ve bonservisi elinde olan Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.

30 yaşındaki Gineli forvet Koita'yı, kulüp yetkilileri ve az sayıda taraftar havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı. Koita, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Fode Koita için pazartesi imza töreni düzenleneceği belirtildi.

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transfer Trabzonspor
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