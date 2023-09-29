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Trabzonspor'un efsanelerindendi! Eski milli futbolcu Hami Mandıralı değişimiyle şaşırttı! 'Onlar ne gollerdi öyle'

29.09.2023 20:28 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı yıllar sonra değişimiyle gündem oldu. Bir döneme adını silinme harflerle yazdıran Mandıralı, son haliyle görenleri şaşırttı. Aktif futbolu uzun süre önce bırakan eski milli futbolcuyu görenler 'Sen de yaşlanmışsın' yorumlarında bulunuyor.

Hami Mandıralı Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimler arasında yer alıyor. Futbol severlerin yakından tanıdığı ünlü futbolcu son görüntüsüyle şaşırttı. Saçlarının beyazladığı ve kilo aldığı görülen Hami Mandıralı en son 'Çok bedeller ödedim' açıklamasıyla gündem olmuştu.

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Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane forveti Hami Mandıralı, çok uzaklardan attığı birçok frikik golü ile unutulmazlar arasına girmişti.

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'USTA SANA NE OLMUŞ'

10 yaşında Trabzonspor'a katılan ve kariyerinin neredeyse tamamını (iki sezon hariç - Schalke 04) bu takımda geçiren Hami Mandıralı'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu.

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Son görüntüsüyle oldukça şaşırtan Mandıralı'ya kullanıcılardan 'Sen de yaşlanmışsın', 'Hami bu saç sakal ne', 'Trabzon'dan gittin gençliğimi aldın', 'Usta sana ne olmuş' gibi yorumlarda bulundular.

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"ÇOK BEDELLER ÖDEDİM"

Geçtiğimiz yıl Youtube'da bir spor kanalına verdiği röportaj ile çok konuşulan Hami Mandıralı, açıklamalarıyla şaşırtmıştı.

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Mandıralı Trabzonspor'da yaşadıklarını 'Futbolcuların özel hayatı olmaz. İnsanlar bizim neler yaşadığımızı neler çektiğimizi, nasıl bu durumlara geldiğimizi bilmezler.

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Mesela ben 20 yaşında evlendim ve 21’de baba oldum ama çocuklarım büyümesini hiç göremedim. Hep anneleri ilgilendi. Belki de benim çok başarılı olmamdaki en büyük etken eşim Şebnem Hanım’dır. Ben top oynarken benim kafamın rahat olması için çok uğraştı.'

"BENİM EN BÜYÜK ZAAFIM..."

“Beni öyle bir duruma getirdiler ki, veya öyle bir kalıba sokmaya çalıştılar ki, Hami sadece topa vuruyor. Kardeşim öyle bir şey yok. Bendeki özellikler belki dünya futbolundan çok az oyuncuda vardı. Aynı derecede iki ayağını kullanan, çalım atan, süratli olan, top kesen, frikik atan, şut çeken…

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Benim en büyük zaafım kalabalık içinde kornerden gelen toplara çıkıp vurmak. Orada eksiktim ben ama onun dışında yaradan bana o kadar çok özellik vermiş ki… " sözleriyle anlattı.

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