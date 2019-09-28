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Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor ve Giresunspor, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Suat Tekelioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir dönem bordo-mavili kulüpte futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ YER VERİLDİ:

"Bir dönem kulübümüzde futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübümüzün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlu’nun, TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kardeşi merhum Suat Tekelioğlu’na Allah’tan rahmet; yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. 24 Eylül 1958 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Suat Tekelioğlu, Trabzonspor’un eski antrenörü Sadi Tekelioğlu’nun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu’nun ve eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kardeşidir. Kulübümüzde ve Trabzon Fenerbahçe takımında forma giyen Tekelioğlu, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam etti. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor’u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinspor’da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı. Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır"

Suat Tekelioğlu’nun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon İskenderpaşa Camii’nden kaldırılacağı kaydedildi.

GİRESUNSPOR'UN MESAJI

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor da hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor'un, şampiyonluk yaşadığı 2013-2014 sezonunda yardımcı antrenör olan, farklı dönemlerde de takımda antrenörlük yapan Suat Tekelioğlu'nun vefat ettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbol camiasında renkli ve beyefendi kişiliğiyle tanınan, camiamızda büyük emekleri bulunan Suat Tekelioğlu'na Allah'tan rahmet, başta Tekelioğlu ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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